Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et Cie devant le juge, ce matin

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Dame Amar et Cie feront face au juge pour la deuxième fois, ce mercredi matin au Tribunal Correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs, tentative d’extorsion, détention de drogue en vue de la consommation personnelle, entrave à l’action de la justice, non-assistance à personne en danger, violation du couvre-feu, entre autres délits.



Le dossier n’a pas été débattu dans le fond lors de la première audience. Le juge Amath Sy avait renvoyé le dossier au 13 janvier prochain, pour plaidoirie. C’est suite aux sollicitations de la partie civile qui réclame la citation des parents et trois frères et sœur de la victime, Hiba Thiam.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos