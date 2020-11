Affaire Hiba Thiam: Dame Amar et Cie menacent d’observer une grève de la faim

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 11:04

Du nouveau dans l’affaire Hiba Thiam: D’après des informations de "L’Observateur", les personnes inculpées dans ce dossier menacent d'observer une diète, à partir de demain vendredi, pour exiger un procès.



Pour rappel, Dame Amar, Diadia Tall et Cie ne sont pas encore jugés. Ils ont adressé, avant-hier, un courrier au procureur général de la Cour d'appel de Dakar, via leurs avocats, pour l'informer de la situation. Ils ont été incarcérés depuis 8 mois.





