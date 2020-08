Affaire Hiba Thiam : L’instruction bouclée

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Le juge du 8ème cabinet d’instruction, a bouclé son instruction dans l’affaire Hiba Thiam morte par overdose lors d’une soirée privée.



Selon Les Échos, quatre mois après l’éclatement de cette affaire, le magistrat instructeur a clôturé l’information et a rendu les avis de clôture.



D’après les informations du journal, la balle est, désormais, dans le camp du Parquet pour son réquisitoire définitif. Quid des conseils d’Amadou Niane ? Aux dernières nouvelles, ils souhaitent introduire une demande de non-lieu.



Dame Amar et Alya Bakhir ont également déposé des demandes de mise en liberté provisoire sur la table du juge.

