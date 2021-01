Affaire Hiba Thiam/ Pour la défense de Dame Amar et Cie: Vingt Ténors du barreau engagés

Maîtres Ciré Clédor Ly, Ndèye Fatou Touré, Borso Pouye, Aboubacry Barro, Demba Ciré Bathily, Ibrahima Diaw, Adnane Yakhya, Ousmane Sèye, Baboucar Cissé, Ousmane Diagne, Cheikh Ndao, Mame Abdou, Gningue, Abdou Dialy Kane, Bamba Cissé, Babacar Ndiaye, Ousmane Thiam, Djibril Wellé etc. En tout, ils sont vingt ténors du barreau, commis pour la défense de Dame Amar et Compagnie, qui doivent faire face à la justice dans l’affaire dite Hiba Thiam.



Les prévenus sont mêlés au décès tragique de la jeune fille, survenue lors d’une soirée privée durant la première période de couvre- feu, en début d’année 2020. Malheureusement, les choses ont mal tourné et Hiba décèdera d’overdose de drogue, sous l’œil impuissants de ses camarades fêtards.



Inculpées, ils sont depuis lors en prison. De renvoi en renvoi, le dossier finira bien par être enrôlé. En tous cas, les prévenus ont tapé fort pour leur défense, pas moins de vingt ténors du barreau.

De belles plaidoiries en perspective.



