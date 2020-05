Affaire Hissène Habré: Ses victimes réclament les réparations dues et exigent qu’il retourne en prison après…

Les victimes de l’ancien Président du Tchad, Hissène Habré ne décolèrent pas. En effet, elles réclament dans un communiqué, la réparation de leur préjudice estimé à 125 millions d’euros soit 82 milliards de francs FCFA.



« Les victimes de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré attendent toujours de recevoir un début d’indemnisation, quatre ans après sa condamnation historique au Sénégal, et demandent qu’il regagne sa cellule après que la crise du Covid-19 soit passée », exigent-elles.









