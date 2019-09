Affaire Institution Sainte Jeanne d’Arc: Un dénouement heureux en perspective

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

La médiation entre le Ministre de l’Education nationale, l’Institution Sainte Jeanne d’arc et les parents des élèves voilées, expulsées, est en bonne voie.



D’après la RFM, la tutelle a rappelé la nécessité de respecter le principe de laïcité, tout en attirant l’attention sur la sensibilité de la question. Cette affaire, estime-t-on, pourrait avoir des conséquences sérieuses et impacter les études des élèves.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos