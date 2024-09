Affaire Jérôme Bandiaky : Perquisition, interrogatoire et critiques de ses avocats

Après une arrestation mouvementée à son domicile ce mercredi vers 22 h, Jérôme Bandiaky, agent de sécurité rapproché, a été entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), en présence de ses avocats, Me Djiby Diallo et Me Fara Gomis.



Si l’on se fie à nos confrères de "Dakaractu", au moment de l’intervention de la DIC à son domicile situé au centre-ville, Jérôme Bandiaky n’était pas présent. Ce sont sa femme et ses enfants qui ont d’abord accueilli les policiers. Ce n’est qu’après un appel de sa conjointe que « Sniper » est rentré chez lui, pour être immédiatement interpellé par les agents, lit-on dans "Senenews".



Conduit dans les locaux de la DIC aux alentours de 22 h, Jérôme Bandiaky a commencé son audition peu après minuit, pour la terminer à 1h 35. Les questions des enquêteurs portaient principalement sur son passeport diplomatique, son logement de fonction en centre-ville, un bâton télescopique trouvé lors de la perquisition, ainsi que sur sa société de sécurité.



Lors de son interrogatoire, l’ancien chef de la sécurité de l’APR a précisé avoir été garde du corps de Macky Sall de 2009 à 2012, avant de rejoindre la sécurité de Mimi Touré, entre 2013 et 2014, période durant laquelle, il a reçu son passeport diplomatique et obtenu son logement de fonction. Concernant le bâton télescopique, Jérôme Bandiaky a expliqué qu’il s’agit d’un outil utilisé dans le cadre de son métier. Il a également affirmé diriger une société de sécurité agréée par l’État depuis 2022.



À noter que les enquêteurs n’ont pas abordé la question de la disparition de Fulbert Sambou et de Didier Badji durant l’audition. À l’issue de l’interrogatoire, ses avocats ont vivement critiqué la méthode employée par la police, déplorant une arrestation sans convocation ni mandat, ainsi que l’humiliation infligée à leur client devant sa famille. Jérôme Bandiaky a été ensuite transféré au commissariat du Plateau pour y passer la nuit, avant de retourner à la DIC, le lendemain matin, pour poursuivre la procédure.





