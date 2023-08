Affaire Juan Branco : Un proche du maire de Sangalkam arrêté

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, avait averti que toutes les personnes impliquées dans l’affaire Me Juan Branco seront traquées, arrêtées et mises à la disposition de la justice. Après une première vague d’arrestations, une deuxième est lancée avec l’arrestation d’un certain Niogou Lo. Libération, qui donne l’information, rapporte que ce dernier a été arrêté […] Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, avait averti que toutes les personnes impliquées dans l’affaire Me Juan Branco seront traquées, arrêtées et mises à la disposition de la justice. Après une première vague d’arrestations, une deuxième est lancée avec l’arrestation d’un certain Niogou Lo. Libération, qui donne l’information, rapporte que ce dernier a été arrêté par la Section de recherches de Colobane dans la nuit de samedi à dimanche. Le journal présente le mis en cause proche du maire de Sangalkam, Pape Sow, également envoyé en prison dans le cadre de cette affaire. La même source explique que Ndiogou Lo aurait momentanément hébergé l’avocat français «sur recommandation d’un autre maire» dont l’identité n’a pas été révélée. Il passera le témoin à Pape Sow, selon Libération. Me Juan Branco a séjourné au Sénégal alors qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par le procureur de la République. D’après plusieurs sources concordantes, il était arrivé par la Gambie. Après avoir effectué une brève apparition à une conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko, Me Branco avait disparu de la circulation, traqué par la police et la gendarmerie. Il sera rattrapé en Mauritanie et remis aux autorités sénégalaises.



Salla Gueye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook