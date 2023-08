Affaire Juan Branco : Deuxième mandat de dépôt pour le maire des Parcelles Assainies Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi par le juge du deuxième cabinet. D'après Libération, qui donne l'information, il est poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre et recel de malfaiteurs. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans la cavale de Me Juan Branco. Il s'agit d'un deuxième mandat de dépôt pour l'édile parcellois. Cette décision du juge du deuxième cabinet l'a trouvé, en effet, en prison. Djamil Sène ayant été déjà placé sous mandat de dépôt pour son rôle présumé dans les manifestations ayant suivi le placement en détention de Ousmane Sonko. Dans ce dossier, il est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves et provocation directe d'un attroupement armé. Libération informe que pour l'affaire Juan Branco, deux autres suspects ont été placés sous mandat de dépôt. Il s'agit de Ndiogou Lô, proche du maire de Sangalkam, Pape Sow, et du lutteur «Usine Doolé». Mamadou Diop, un contrôleur des Impôts et Domaines, également poursuivi pour les mêmes chefs, a eu plus de chance. Il a été inculpé et mis en liberté provisoire.



Source : https://lesoleil.sn/affaire-juan-branco-deuxieme-m...

