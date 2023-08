Affaire Juan Branco : Me Babacar Ndiaye placé en garde-à-vue

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Août 2023 à 11:47

L’avocat Me Babacar Ndiaye a été interpellé vendredi par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Selon son confrère Me Moussa Sarr, cela fait suite à l’affaire Juan Branco, du nom de l’avocat franco-espagnol qui est entré illégalement dans le territoire national sénégalais, indique leSoleil.sn.



Me Ndiaye est suspecté d’avoir participé à l’évasion de son collègue de la défense d’Ousmane Sonko.



Il est placé en garde-à-vue sur instruction du Procureur Général, pour recel de malfaiteurs.

Ndèye Fatou Kébé