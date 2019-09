Affaire Karegeya: Des mandats d'arrêt sud-africains émis contre deux Rwandais

Le 1er janvier 2014, Patrick Karegeya est retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Dès le début de l'enquête, la justice sud-africaine identifie rapidement quatre suspects et leur lien avec le régime de Paul Kagame. Pour éviter l'incident diplomatique, le parquet refuse d'engager des poursuites et la procédure s'enlise.



Pour David Batenga, neveu de Patrick Karegeya, ces deux mandats d'arrêt sont donc une première victoire : «On a attendu bien trop longtemps. Nous allons continuer de nous battre pour ramener les assassins dans notre pays. Nous n'abandonnerons pas et, heureusement, nous vivons dans un État de droit. Ce n'est pas le Rwanda. Donc, les obstacles ne feront que retarder la justice mais nous savons que, tôt ou tard, la lumière sera faite».



Gihanna Kennedy, l'un des avocats de la famille, ne se fait pas d'illusion sur l'issue de ces mandats. Mais un premier coup a été donné et, à cette heure, c'est tout ce qui compte, estime-t-il : «Nous savons parfaitement que le gouvernement rwandais ne va pas extrader ses chefs militaires pour qu'ils aillent à la barre dans un procès en terre étrangère, mais l'Afrique du Sud peut désormais saisir Interpol. Que ces hommes essaient de mettre un orteil en dehors du Rwanda et ils seront arrêtés sur-le-champ. Et ça, c'est un message important, envoyé par une cour indépendante dans un pays indépendant».



Kigali a toujours démenti la moindre implication dans l'assassinat de Patrick Karegeya.