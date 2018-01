Affaire Khalifa Sall/ Changement de la composition des juges. Malick Lamotte remplace Magatte Diop

Finalement le juge Magatte Diop, ex-président de l’UMS et président de la 2e Chambre du Tribunal de Grande instance de Dakar, ne présidera plus le procès de Khalifa Sall. Il est remplacé par Malick Lamotte, président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Magatte devient assesseur. Hamath Sy, Juge au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est le 2e assesseur.



Exit les magistrats Pape Abdoulaye Dondé et Elisabeth Thiam. Il faut rappeler que le juge Lamotte dirige le procès de l’imam Ndao.

