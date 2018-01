Affaire Khalifa Sall: La défense sollicite un report de 2 mois

Sauf situation contraire, le procès de Khalifa Sall et Cie va connaître un second renvoi. Diverses raisons sont évoquées par les avocats de la défense pour obtenir un report de l’audience jusqu’à 2 mois. Dans une lettre adressée au Président du Tribunal, ils allèguent la constitution de nouveaux avocats du Cameroun, du Mali et de la France, qui doivent eux aussi prendre connaissance du dossier.

Les conseils de la défense demandent aussi la comparution de 62 témoins sur une liste de 300, qui doivent s’exprimer sur les motifs de la Caisse d’avance et les circonstance dans lesquelles elles onteu à bénéficier des fonds de cette caisse.



La défense qui estime le nombre de témoins à entendre, à 300 personne,s a tenu à faire savoir au Tribunal que la liste est loin d’être exhaustive. Dans la seconde liste, indique L'Observateur, les conseils de la défense deviennent précis, en citant les noms des personnalités à entendre le cadre de ce procès. Ils citent les noms de Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, Amadou Bâ, ministre de l’économie et des Finances et du Plan, Ousmane Tanor, Sg du Ps et président du Hcct, Abdoul Mbaye et Idrissa Seck, anciens Premiers ministres, Habib Sy, ancien Directeur de Cabinet du Président Wade, Mamadou Diop et Pape Diop, anciens maires de Dakar, Aminata Tall, Présidente du Cese et Birima Mangara, ministre Délégué chargé du Budget. Des personnalités que la défense demande au juge de convoquer pour qu’elles s’expriment sur le caractère des fonds destinés à la caisse d’avance. Reste à savoir si toutes ces personnes citées vont accepter de témoigner.