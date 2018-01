Affaire Khalifa Sall : Me El Hadji Diouf se paie les têtes de Yerim Thiam et du Préfet de Dakar

Me El Hadji Diouf a encore fait parler de lui pour ne pas dire qu’il a fait son show. Lors de sa plaidoirie pour légitimer la constitution de partie de la mairie de Dakar dont il est le conseil, le tonitruant avocat s’est livré par piques assassines contre Macky Sall. Qu’il a accusé sans le citer nommément, d’avoir orchestré un « complot » contre Khalifa Sall pour l’empêcher de se présenter à la présidentielle. « En voulant obtenir la tête d’une personne, on finit par perdre la tête », lance-t-il. Le Préfet de Dakar et Me Yerim Thiam en ont aussi reçu leur dose de piqûre. « Après avoir accompli de sales boulots à Thiès, il s’est fait affecter à Dakar. Là aussi, il prêt à tout, espérant un poste de gouverneur », crache-t-il à l’endroit du premier nommé, pour avoir pris un arrêté demandant au Conseil municipal de faire une seconde lecture de sa constitution de partie civile.



Quant à son confrère de la partie civile, Me El Hadji n’a pas apprécié que celui ait déclaré qu’il est le seul à se présenter à la barre alors qu’on parle de la constitution de quatre avocats pour la Ville de Dakar. Car pour lui, l’ancien bâtonnier cherche à faire croire qu’il joue à l’avocat du diable. « Je n’ai pas besoin de lister mes prestations. J’ai gagné des procès dans les Cours d’Assises au Sénégal, en Afrique et en Europe. Je ne suis pas de ces avocats qui sont entre deux avions, en train de courir derrière les per diems pour des procès qu’ils n’ont jamais gagnés », cogne-t-il.

















Lamine DIEDHIOU et Kady FATY Leral

