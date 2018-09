Affaire Khalifa Sall : Yaya Bodian fait son pourvoi

5 ans de prison ferme, c’est la peine qui a été infligée à Yaya Bodian. Il a été ainsi mis dans le même sac que Khalifa Sall. Il a été aussi, condamné à payer 1,8 milliards de nos francs. Du coup, à l’instar du Maire de Dakar et de la secrétaire de la Mairie, Yaya Bodian a aussi, attaqué la décision du juge Demba kandji.



Selon un de ses avocats, Me Emmanuel Padonou, un pourvoi en cassation a été fait contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar. Yaya Bodian, tout comme Khalifa Sall et Mbaye Touré, subit encore les rigueurs carcérales.



Les Echos