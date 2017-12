Affaire Khalifa Sall : la chambre d’accusation rejette la demande d’annulation de la procédure

La chambre d’accusation, saisie par les avocats de Khalifa Sall, a refusé la libération de ce dernier pour vice de procédure. Cette décision anéantit les chances du maire de Dakar dans la bataille judiciaire l’opposant à l’Etat du Sénégal.



Le maire de Dakar de subir un nouveau revers dans l’Affaire de la caisse d’avance. La plaidoirie, hier, de ses avocats devant la chambre d’accusation pour l’annulation de la procédure d’information, n’a pas eu le résultat escompté. Malgré le fait que les avocats de Khalifa notamment Me Ciré Clédor Ly et ses collègues ont soulevé plusieurs points pour convaincre le juge, dont la violation de l’immunité parlementaire de leur client, la réquisition du procureur de la république du 25 août 2017, l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du doyen des juges, la réquisition de l’avocat général, l’arrêt numéro 215 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel.



Pour les avocats du maire la violation de la procédure dans cette affaire ne fait l’objet d’aucun doute. Le juge devrait annuler toute la procédure et libérer le député Khalifa Sall. « Mais en tout état de cause nous entendons continuer notre combat » déclare Me Ly avant d’ajouter que « le temps de la justice n’est pas le temps de la politique. Nous continuerons avec d’autres recours ».



XALIMANEWS