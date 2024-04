Hommage au Général Moussa Fall Au terme d'une carrière exceptionnelle de 33 ans au service de la nation sénégalaise, le Général Moussa Fall quitte ses fonctions avec l'honneur et la reconnaissance de tout un pays. Son engagement sans faille pour la défense de la république et le maintien de l'ordre a marqué l'histoire de la Gendarmerie nationale et inspiré des générations entières.

Le Général Fall incarne les valeurs de dévouement, d'intégrité et de professionnalisme qui font la grandeur de notre armée. Son parcours remarquable, jalonné de succès et de distinctions, témoigne de son engagement indéfectible envers la patrie.



Au-delà des grades et des diplômes qui ponctuent son brillant curriculum vitae, c'est sa loyauté envers les institutions et son refus de se laisser emporter par des considérations politiques qui marquent son héritage. Il a su rester fidèle à sa mission première : servir avec honneur et dignité, sans se soucier des querelles partisanes.



Son dévouement sans bornes, son leadership exemplaire et sa vision stratégique ont été des piliers de la stabilité et de la sécurité de notre nation. Sous sa direction, la Gendarmerie nationale a su relever les défis les plus complexes avec brio, préservant ainsi l'intégrité de l'État et la sécurité de ses citoyens.



En tant que véritable républicain, le Général Fall a su incarner les valeurs fondamentales de notre nation : liberté, justice et solidarité. Son engagement désintéressé pour le bien commun restera gravé dans les mémoires, et son départ marque la fin d'une ère glorieuse pour notre armée.



Au nom de la nation tout entière, nous exprimons notre profonde gratitude au Général Moussa Fall pour son service exemplaire et son dévouement sans faille. Son héritage perdurera à travers les générations futures, inspirant les générations à venir à suivre ses pas avec courage et détermination.



Que les décorations qui lui ont été décernées ne soient que le reflet de la reconnaissance et de l'admiration de tout un peuple pour un homme d'exception, un véritable héros de la république.



Vive le Sénégal, et que le Général Moussa Fall trouve dans sa retraite méritée la paix et la satisfaction du devoir accompli.

