Affaire Lamine Diack: « Macky Sall n’est ni près ni de loin mêlé à cette opération", selon Mahammed Dionne

En janvier 2016, en pleine tempête médiatique sur l’affaire Lamine Diack, Mahammed Dionne alors Premier ministre, avait été invité par le député Modou Diagne Fada, à clarifier la position du Sénégal. Dans sa réponse, il avait défendu l’ancien patron de l’athlétisme mondial et le Président Macky Sall cité par la presse française parmi les bénéficiaires des fonds issues de la corruption à l’Iaaf.



« Aucune Nation qui se respecte n’a le droit de brûler ses stars. En France, il en existe des scandales. Il y en a beaucoup, des stars et des scandales, et aucune presse n’en parle. Ces stars ont le soutien des médias français. Pourquoi brûlons-nous nos stars ? “ s’était-t-il demandé, avant d'enchaîner : " Je pense qu’il y a quelque chose que nous devons revoir sur notre psychologie collective. Nous avons entendu dire : "Le Monde a dit", "Le Monde a écrit", "Le Monde a publié".



Mais est-ce que tout ce que Le Monde a publié est vrai ? Est-ce que tout ce i[ que]i Le Monde a dit est vrai ? Non ! On a dit à un moment que "Le Monde a dit que le Président Macky Sall était lié à cette opération ". Faux ! Je peux dire ici sur la tribune de l’Assemblée nationale que le chef de l’Etat du Sénégal, le Président Macky Sall n’est mêlé ni de près ni de loin à cette opération. Et, je mets mon honneur en jeu et l’honneur du gouvernement. Aucun kopeck, aucun sou du président Lamine Diack n’a été donné ou reçu par le président Macky Sall. Il faudrait que cela soit clair... ".



S’agissant du mandat d'arrêt international lancé contre Pape Massata, un des fils de Lamine Diack? Mahammed Dionne de déclarer : " Nous n’extraderons aucun concitoyen. Il existe une convention judiciaire entre la France et le Sénégal. Pour notre part, nous sommes prêts à respecter les termes de cette convention.



Mais je veux dire également que les Etats qui se respectent et dans le droit international, n’extradent par leurs ressortissants. Il n’y a pas encore de cas prouvés. Mieux, aucun Etat qui se respecte, un Etat tout court, n’extrade ses concitoyens. Cela n’existe pas. Donc, nous n’extraderons jamais un Sénégalais. Il faut que cela soit clair ».