Affaire Lobé Ndiaye: le féticheur Hamidou Sidibé, le taximan et l’amie de la victime Awa Sow inculpés

Le féticheur malien Hamidou Sidibé, le taximan et l’amie de la victime Awa Sow ont été inculpés vendredi pour association de malfaiteurs et assassinat. Le féticheur et la dame ont été placés sous mandat de dépôt alors que le taximan a été placé sous contrôle judiciaire pour complicité. Ils ont été inculpés par le juge […] Le féticheur malien Hamidou Sidibé, le taximan et l’amie de la victime Awa Sow ont été inculpés vendredi pour association de malfaiteurs et assassinat. Le féticheur et la dame ont été placés sous mandat de dépôt alors que le taximan a été placé sous contrôle judiciaire pour complicité.

Ils ont été inculpés par le juge du 7ème cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar.

Fatou SY



