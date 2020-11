Affaire Locafrique, la Cour D’appel de Dakar clôt le débat: Khadim Bâ demeure le Directeur Général et en garde le contrôle Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 00:57 | | 0 commentaire(s)|

La Cour D’appel de Dakar par sa chambre d’accusation, vient de donner raison à Khadim Bâ, en confirmant les 3 ordonnances de non-lieu précédemment rendues par le Doyen des juges d’instruction.



Ainsi donc, les 3 appels formés par Amadou Bâ contre les non-lieux accordés à Khadim Bâ et sa famille, ont été ainsi rejetés par la justice.



Plus clairement, Khadim Bâ demeure le Directeur Général de Locafrique et en garde le contrôle.

















Source : https://www.dakarposte.com/Affaire-Locafrique-la-C...

