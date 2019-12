Affaire Luc Nicolai: de qui se moque le Cng?

Pour Rappel, Luc Nicolas avait été poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs, tentative d’extorsion en 2012. Jugé et condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme par le Tribunal correctionnel de Dakar.

Lors de la signature de contrat lundi dernier au bureau de l’avocat de Luc Nicolaï, son fils, Willy Nicolaï a fait une révélation de taille sur le futur de cette structure en déclarant qu’il est le nouveau boss: "On peut dire que je suis le nouveau patron de Luc Nicolaï and Co parce que mon père me met de plus en plus au-devant de la scène. Mes responsabilités dans ce label s’amplifient d'année en année et cela m’a permis de maîtriser davantage l’environnement de la lutte." révélait-il à la presse de façon presque prémonitoire. La structure Luc Nicolaï and Co que dirige Luc Nicolaï depuis plus de deux décennies pourrait changer de mains d’ici peu. Cependant, l'avenir de ce combat reste flou, à l'image du rôle du CNG de lutte.