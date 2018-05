Affaire Mamadou Diop : La Cour d’appel prolonge le suspense au 14 mai

La Cour d’appel de Dakar a prolongé le suspense dans l’affaire de l’étudiant Mamadou Diop. Le dossier, qui devait être vidé hier, ne l’a pas finalement été. Les juges de la Cour d’appel ont rabattu le délibéré avant de renvoyer les parties au 14 mai prochain.



En fait, la juridiction de recours veut faire citer l’agent judiciaire de l’Etat pour l’édifier après un débat contradictoire. C’est dire que les débats seront encore ouverts le 14 mai prochain. A la dernière audience, le procureur général avait requis la confirmation de la peine après que le conseil de la famille de Mamadou Diop, Me Abdoulaye Tine, a sollicité la hausse des dommages et intérêts à 100 millions de Fcfa.



Le premier juge avait condamné les deux agents de police Tamsir Ousmane Thiam et Wagane Souaré à deux ans ferme et 3 mois ferme et 20 millions Fcfa aux parents de Mamadou Diop. Ce dernier avait trouvé la mort suite à des manifestations en 2012, après la validation de la candidature de Me Abdoulaye Wade.













Les Echos