Affaire Maman Coundoul : un médecin activement recherché

Un médecin impliquée dans l’affaire de la fausse grossesse de Maman Coundoul, est activement recherchée. Le toubib est poursuivi pour escroquerie de grossesse, association de malfaiteurs et complicité.



L’affaire Fama Coundoul qui a simulé une grossesse et un kidnapping n’a pas encore livré tous ses secrets. Face aux policiers, Maman Coundoul reconnaît n’avoir jamais été en état de grossesse et raconte avoir, durant tous les 9 mois écoulés, porté des morceaux de tissus sous ses habits, pour apparaître comme enceinte.



A la question de savoir comment elle a pu convaincre son mari, elle dit avoir présenté des preuves médicales attestées par une présumée blouse blanche qui a accepté de jouer le jeu. Ce dernier, relate L’OBS, est activement recherché par la police, nous dit Senenews.



La scénario de Maman Coundoul a été rendu plus consistant par le fait qu’elle est restée une période de quatre (4) mois sans voir ses menstrues. Hier vendredi, le résultat de la contre-expertise effectuée par un laboratoire sis à la Vdn, a confirmé l’absence de grossesse.