Affaire Mame Léna Lo de la série Golden : Marodi TV lourdement condamnée? Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 15:49

Apparemment, ce n’est pas encore fini entre la société Marodi qui produit les séries come”Golden” et Léna L0. Ils sont en contentieux judiciaire depuis près d’un an. La bonne dame reprocherait à Marodi d’avoir rompu unilatéralement le contrat qui les liait. Conséquence, elle a encore saisi le tribunal de commerce qui a condamné en premier et dernier ressort la société Marodi Tv Suarl à payer à Madame Mame Lena Lo la somme de 1.200000 fCFA outre celle de 3.00000 fCFA à Titre de dommages et intérêts. Mais, selon Les Eckos, le tribunal a débouté Mame Lena Lo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure Abusive.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35641-affaire-mam...

