Affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Le procès finalement renvoyé Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2023 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Le procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang et le leader de Pastef, Ousmane Sonko, s’est ouvert jeudi au Palais de justice de Dakar. Mais après une suspension d’audience d’une trentaine de minutes, le juge a finalement décidé du renvoi au 16 février prochain. « Ousmane Sonko n’a pas reçu de notification jusqu’à […] Le procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang et le leader de Pastef, Ousmane Sonko, s’est ouvert jeudi au Palais de justice de Dakar. Mais après une suspension d’audience d’une trentaine de minutes, le juge a finalement décidé du renvoi au 16 février prochain. « Ousmane Sonko n’a pas reçu de notification jusqu’à présent. Quand une personne doit être jugée, toutes les précautions doivent être prises pour que la personne accusée reçoive un document de convocation », a justifié Me Ciré Cledor Ly, avocat de la défense. A noter que si Mame Mbaye Niang s’était présenté dans la salle, Ousmane Sonko, lui, y a été représenté par ses conseils. Pour rappel, le ministre du Tourisme a porté plainte contre l’opposant politique de diffamation suite à une sortie accusant l’ancien coordonnateur du Prodac de détournement.



Source : Source : https://lesoleil.sn/affaire-mame-mbaye-niang-ousma...

Accueil Envoyer à un ami Partager