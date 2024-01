Affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko devant la Cour suprême : Le leader de l'ex Pastef sera édifié sur son sort, ce jeudi.

Le dossier, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko sera évoqué demain jeudi 4 janvier 2024, devant la Cour suprême de Dakar. Si cette juridiction confirme la décision de la Cour d'Appel de Dakar, le sort du leader de l’ex Pastef sera définitivement hypothéqué. Et il ne pourra plus participer à la présidentielle du 25 février 2024. Selon le code électoral, si la condamnation était définitive, si elle était confirmée en cassation, il ne pourrait pas être inscrit sur les listes électorales et donc Ousmane Sonko serait exclu de la course.







Pour rappel, dans cette affaire dite « procès en diffamation », Ousmane Sonko avait été condamné en première instance à deux (2) mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ensuite, la Cour d'Appel a statué en deuxième ressort et a alourdi la peine en infligeant au maire de Ziguinchor une peine de 6 mois assortie du sursis. Un autre dossier dans lequel le maire de Ziguinchor risque son éligibilité en perspective de la présidentielle.

