Affaire Mame Mbaye Niang et sa candidature rejetée : Ousmane Sonko pas résigné…

Après la confirmation de la peine de 6 mois avec sursis pour le délit de diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang ce jeudi, Ousmane Sonko ne se résigne pas. En effet, le collectif de ses avocats entend se pourvoir en rabat d'arrêt dès la notification de cette décision. Aussi, un recours est annoncé contre le rejet de son dossier qui est jugé incomplet.



Dans une note qu’il a fait parvenir à la presse, le collectif précise qu’Ousmane Sonko « reste encore éligible pour avoir retrouvé l'intégralité de ses droits civils et politiques avec l'ordonnance numéro 001/2023 rendue par le président du Tribunal d'Instance Hors-Classe de Dakar le 14 Décembre 2023 annulant sa mesure de radiation des listes électorales prise par l'Administration ».



Sur le plan des implications immédiates de l'Arrêt rendu par la Cour Suprême, le Collectif rappelle qu'un retrait du président du défunt parti PASTEF des listes électorales « est subordonnée à l'existence d'une nouvelle procédure de radiation après que sa réinscription a été actée par l'ordonnance de réinscription sur les listes électorales n°001/23 du 14 décembre 2023, en application de l'article L40-2 du Code Électoral ».

S'agissant du conseil constitutionnel, ses avocats annoncent un recours qui sera projeté contre « le refus non fondé sur un texte, d'examiner son dossier ». « Le conseil constitutionnel sera saisi sitôt que la notification en sera faite à Maitre Ciré Clédor LY, mandataire du candidat Ousmane Sonko », renseigne la note.



