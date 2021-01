Affaire Mbackeroukhou: une deuxième victime de 11 ans, 09 autres filles chez le gynécologue L'affaire Daou Bâ de Mbackeroukhou continue de révéler de terribles choses, si l'on fie à Libération et l'Observateur. Une deuxième victime, âgée de 11 ans a été identifiée et sept membres de la secte arrêtés.

Libération affirme que la victime identifiée n'a que 11 berges, ce qui a permis l'arrestation de sept (7) autres membres de la secte pour complicité. L'enquête, de fait, accable "Baba Malabé" pour pédophilie, viol et détournement de mineure.



Pour sa part, LObs est revenu sur l'examen gynécologique de la mineure de quatorze (14) ans par laquelle l'affaire a éclaté.

Le journal explique comment le "prophète" de Kolda, qui avait des visées sur la maman a fini par choisir la jeune fille. Si le journal fait état de trois (3) nouvelles arrestations, il informe que neuf (9) autres filles sont amenées chez le gynécologue pour vérification.



