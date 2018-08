Affaire Médinatoul Salam : Les Thiantacounes jugés en octobre

Selon Les Échos, l'affaire Médinatoul Salam sera jugée au mois d'octobre prochain. Plus d'une quinzaine de Thiantacounes et leur guide, Cheikh Béthio Thioune, sont impliqués dans ce dossier. Les premiers sont toujours en détention tandis que le second bénéficie d'une liberté provisoire.



La programmation de leur procès est une bonne nouvelle pour les prévenus en détention depuis 2012. Ils ont multiplié les grèves de la faim pour obtenir un jugement.



Lors de leur dernier mouvement d'humeur, rappelle Les Échos, ils avaient reçu la visite du procureur de la République. Ce dernier, informe le journal, leur avait promis la tenue d'une audience dans les plus brefs délais. Il semble avoir tenu sa promesse.













Seneweb.com