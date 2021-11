Affaire Miss Sénégal: Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture, réagit

Mais le ministre-maire de Sédhiou a apporté quelques précisions sur cette affaire, qui continue de susciter des réactions et qui a atterri sur la table du juge. En réponse à l’appel au retrait de la licence des mains du comité dirigé par Amina Badiane, Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication a indiqué que l’organisation de Miss Sénégal est une affaire de manifestation privée, qui est dans notre culture.



« Pour faire l’historique de la Miss Sénégal, on peut dire que le label a été créé par Demba Ndir et lorsque ce dernier a voulu quitter pour émigrer aux Etats-Unis, il a vendu le label à Ambroise Gomis qui, à son tour, a vendu le label à Mariama Badiane. C’est des privés qui s’organisent et c’est une affaire de manifestation privée qui est dans notre contexte culturel.



Aujourd’hui, avec tout ce qui se passe, il est important de revoir ensemble la question avec tous les acteurs », explique-t-il. Le ministre précise que la réflexion sera continuée pour redéfinir la voie à suivre pour que Miss Sénégal continue son rayonnement.