Affaire Mohamed Diop : Une brutalité policière indigne à nouveau !

Dans la journée du 24 mars dernier, le sieur Seydina Mouhamed Diop était interpellé et torturé à mort par les éléments du commissariat de police de Pikine. Une enquête rondement menée par la Division des investigations criminelles (Dic) a confirmé que la victime a été battue à mort par six policiers. Les bourreaux ont été tous identifiés, arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour meurtre.



« Le Témoin » quotidien a tristement constaté que si des policiers-enquêteurs sont parvenus jusqu’à arrêter et déférer leurs propres collègues, c’est parce que les incriminés sont d’une particulière gravité.



Il est vrai que dans la Police, la Gendarmerie comme dans l’Armée, un bon chef doit toujours protéger ses hommes, mais dans la légalité ! Comme quoi, ces brutes et méchants policiers de Pikine n’ont pas agi dans le cadre de la loi.



Avec cette affaire Seydina Mohamed Diop, la brutalité policière refait encore surface dans notre pays où des agents de police tuent et torturent à…huis clos.

Le Témoin