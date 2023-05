Affaire Moussa Fall de Dakaractu-Gros bras du maire Serigne Mboup : Le Synpics s’en réjouit et félicite l’initiative judiciaire Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2023 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Synpics se félicite de l'enrôlement, ce jeudi 4 mai, par le tribunal de Kaolack, de l'affaire Moussa Fall/Garde rapprochée du maire Serigne Mboup. Une affaire judiciaire qui oppose le correspondant de Dakaractu à Kaolack à certains membres de la garde rapprochée du maire de la localité Serigne Mboup qui ont agressé le chef du bureau régional de Dakaractu Kaolack.





Le Syndicat se félicite de la tournure judiciaire, renouvelle toute sa confiance à la justice du Sénégal et manifeste une nouvelle fois toute sa solidarité à Moussa Fall.





Pour rappel, sur demande de l'avocat des deux prévenus, Amadou Lô et Ousmane Diop le procès a été renvoyé au 1er juin prochain.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Affaire-Moussa-Fall-Daka...

