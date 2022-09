Affaire Nabou Dash: Le contenu du rapport d’examen psychiatrique exposé Les résultats de l’examen et production du rapport sur la santé mentale et émotionnelle de Madame Seynabou Kébé alias Nabou Dash sont connus. Tous ces comportements renseignent sur son état "bipolaire". L'ex femme de Yarame Bergane présente un cas "excentrique, un discours prolixe centré sur des idées de grandeur et de richesse", renseigne le rapport.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

"Nabou fait toujours état de sa richesse pas plus tard que la veille de son interpellation, elle parlait de ses comptes bancaires dans toutes les banques du pays et de sa revanche sur la pauvreté qu'elle a connuE en France en tant qu’étudiante étrangère. En plus, Nabou a une humeur instable, une exaltation psychique", poursuit-il.



Ce sont-là les conclusions du rapport sur sa santé mentale et émotionnelle qui a par ailleurs justifié la levée de sa garde à vue qui lui a été notifiée par la Division spéciale de la cybercriminalité. Le rapport médical indique, en effet, que ces éléments les amènent à conclure " l'hypothèse d'un trouble bipolaire en phase d'excitation".



Le rapport ajoute que Madame Seynabou Kébé doit "impérativement suivre un traitement psychiatrique adapté pour recouvrer une stabilité psychique". Il faut noter que cette branche de la police qui a interpellé l’ex de Ndiaw Fall alias Coco avait voulu consulter un spécialiste de la santé mentale pour avoir le cœur net sur l’état d’esprit de celle qui fait la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux depuis un certain moment.



D’après les informations exclusives de Seneweb, Nabou Dash vient de recouvrer la liberté. Pour autant, les deux plaintes déposées contre elle n’ont pas été retirées et le dossier suit son cours.















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook