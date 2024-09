Affaire Onas: Le ministre de la Justice annonce une enquête

L’affaire des marchés de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), va faire l’objet d’une enquête judiciaire. L’information émane du ministre de la Justice, le magistrat Ousmane Diagne, qui faisait face aux députés hier lors du vote du projet de loi de dissolution du CESE et du HCCT. « Pour le cas de l’Onas, je peux vous assurer que, sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée sur l’ensemble des faits », a indiqué le ministre de la Justice, rapporte "Le Témoin".



« Je peux vous donner ma parole que, sur cette affaire, la lumière sera faite », a assuré Ousmane Diagne. Depuis quelques semaines, une polémique sur des marchés passés par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas), oppose Cheikh Dieng, ex-Directeur général de la structure et son ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Par ailleurs, le ministre de la Justice a aussi révélé devant les députés, que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale modifié a été promulgué depuis le samedi 31 août par le président Bassirou Diomaye Faye.