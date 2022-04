Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Abdoul Mbaye prend la défense de Me El Hadji Diouf Dans le cadre d’une confrontation croisée dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Adji Sarr a fait face, ce jeudi, à son ancienne patronne, Ndèye Khady Ndiaye et au mari de cette dernière.



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 06:36 | | 0 commentaire(s)|

Avocat de la présumée violée, Me El Hadj Diouf a subi quelques invectives au cours de cette journée. Une attitude que déplore Abdoul Mbaye. L’ancien Premier ministre s’est fendu d’un tweet pour fustiger le sort réservé au défenseur d’Adji Sarr, en soulignant qu’il n’a, par le passé, jamais rencontré pareille situation.



« S’en prendre à l’avocat de Adji Sarr, c’est nier à cette dernière le droit d’être défendue. De mémoire de citoyen, c’est la première fois que je note pareil spectacle », peut-on lire dans le post.



Avant de conclure en lançant : « Les limites sont en train d’être dépassées. Gardons calme et raison ».

