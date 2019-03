Accueil Envoyer Partager sur facebook Affaire Ousseynou Sy: le jeune garçon qui a donné l'alerte bientôt citoyen italien Rédigé par La rédaction de leral.net le 29 Mars 2019 à 10:25 Moins d'une semaine après le sauvetage miraculeux de 51 collégiens pris en otage dans un bus en feu par un homme de 47 ans, l'un des jeunes collégiens ayant donné l'alerte, Ramy Shehata, devrait bientôt recevoir la nationalité italienne. C'est le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui en a fait l'annonce.



Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a finalement décidé d’accorder la nationalité italienne à Ramy et Adam, deux élèves étrangers qui avaient prévenu les secours lors de la prise d’otage de leur bus scolaire, le 20 mars. Le pays était depuis en proie à une vive polémique, certains voulant leur accorder la nationalité, d’autres comme Matteo Salvini refusant, au départ, catégoriquement.



Ramy, un Égyptien de 14 ans, et Adam, un Marocain de 13 ans, vont finalement obtenir la citoyenneté italienne, après une semaine de vive polémique. Ces deux jeunes garçons avaient réussi à prévenir les secours quand le 20 mars 2019, un chauffeur de bus scolaire d’origine sénégalaise Ousseynou Sy, avait barricadé et attaché une cinquantaine d’enfants puis aspergé le véhicule d’essence.



Après cet épisode dramatique, des voix s’étaient élevées pour retirer la nationalité italienne au chauffeur mais aussi pour l’accorder à ces deux enfants. Tous deux sont nés et ont grandi en Italie. Mais, le droit italien ne reconnaissant pas le droit du sol, ils étaient obligés d’attendre leur majorité, pour faire une demande de naturalisation - à moins de bénéficier d’un décret présidentiel pour "mérites spéciaux", sur proposition du gouvernement, ce qui arrive très rarement.



Le chef du gouvernement italien, membre du parti d’extrême-droite, Matteo Salvini, avait dans un premier temps refusé de leur accorder la nationalité italienne. "Ramy veut le droit du sol ? C’est un choix qu’il pourra faire quand il aura été élu au Parlement, pour l’instant la loi sur la citoyenneté est bien comme elle est", a déclaré Matteo Salvini durant le week-end.



Lundi encore, le ministre de l’Intérieur a expliqué qu’il n’était pas possible d’accorder la nationalité à Ramy, laissant entendre qu’un membre de sa famille pourrait avoir eu des ennuis avec la justice.



Mais il a finalement cédé le lendemain. "Pour moi, c’est oui. C’est comme s’il était mon fils", a-t-il déclaré, avant d’inviter Ramy, Adam et trois autres ex-otages italiens salués pour leur comportement dans le bus.



Déjà conviés mardi soir à assister à la victoire de l’équipe de football d’Italie face au Liechtenstein, les enfants ont reçu une médaille des mains de Matteo Salvini, qui les a ensuite accompagnés pour une visite au centre de contrôle des pompiers et une promenade dans les rues de Rome.



Le chef du gouvernement a également promis qu’outre Ramy et Adam, les autres enfants étrangers du bus seraient eux aussi naturalisés.





