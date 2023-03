Affaire Pape Ndiaye: La convention des jeunes reporters exige sa libération et appelle à la mobilisation Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2023 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dénonce une violation des droits du journaliste Pape Ndiaye, en détention depuis le 7 mars. Elle « constate avec amertume le maintien en détention de notre confrère et ancien président, Pape Ndiaye, Journaliste au Groupe Walfadjri », note-t-elle dans un communiqué. « Depuis l’éclatement de cette affaire […] La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dénonce une violation des droits du journaliste Pape Ndiaye, en détention depuis le 7 mars. Elle « constate avec amertume le maintien en détention de notre confrère et ancien président, Pape Ndiaye, Journaliste au Groupe Walfadjri », note-t-elle dans un communiqué. « Depuis l’éclatement de cette affaire qui a conduit à son arrestation, nous avons tenu, dans le respect des principes qui gouvernent l’État de Droit et en étroite collaboration avec les avocats et les autres organisations faîtières de la Presse, à privilégier la médiation, sans aucune entrave à la libre administration de la Justice. Malheureusement, nous sommes au regret de constater une violation continue des droits de notre confrère. Car rien ne saurait justifier son maintien en détention, suite au renvoi de son dossier en instruction, alors même qu’il aurait pu être jugé en flagrant délit », poursuit la convention dans leur note. Au-delà d’exiger la libération immédiate de leur confrère, les jeunes reporters appellent « tous les professionnels des médias à se mobiliser et à se tenir prêts pour participer au rassemblement prévu par le Groupe Walfadji, le dimanche 19 mars ». L’organisation compte d’ailleurs participer à la conférence de presse qui sera organisée cet après-midi dans les locaux du Groupe.



Source : Source : https://lesoleil.sn/affaire-pape-ndiaye-la-convent...

