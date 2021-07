Le président Emmanuel Macron réunira jeudi matin un conseil de défense exceptionnel dédié à l’affaire Pegasus et à la question de la cybersécurité. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. « Le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux », a-t-il souligné […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/22/affaire-pegasu...