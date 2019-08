Affaire Petro Tim : Aar Li Nu Bokk reprend ses manifestations, demain vendredi Après quelques semaines de pause, la plateforme Aar Li Nu Bokk renoue avec les manifestations pour dénoncer le scandale dans le pétrole et le gaz, révélé il y a plus de deux mois par la BBC.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Mais les membres de la plateforme qui étaient en conférence de presse ce matin, comptent également dénoncer les dernières arrestations d’activistes, dont celle de Guy Marius Sagna, membre de cette même plateforme.



La manifestation de ce vendredi est prévue aux allées du Centenaire, selon les organisateurs.



Le dernier rassemblement de la plateforme avait eu lieu à Guédiawaye, fief de Aliou Sall, le frère du Président cité au centre de cette affaire, mais la rencontre n'avait pas drainé beaucoup de monde.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos