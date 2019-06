Affaire Petro-Tim: Aar Li nu Bokk prévoit une nouvelle manifestation vendredi prochain

La plateforme « Aar Li Nu Bokk » va encore descendre dans la rue pour exiger la lumière sur tous les contrats pétroliers et gaziers, particulièrement celui de Petro-Tim qui fait grand bruit depuis la diffusion d’un reportage de la BBC sur un scandale présumé de 10 milliards de dollars.



Ce sera vendredi prochain à la même heure à la Place de la Nation, ex-Obélisque, informe le journal « Les Echos ». D’ailleurs, le Mouvement Y en marre et les autres membres de la Plateforme tiennent une conférence de presse ce matin, pour certainement informer l’opinion de leur plan d’actions.



Pour rappel, la plateforme avait organisé un rassemblement vendredi dernier à la Place de la Nation. Une manifestation qui avait été interdite par le Préfet et réprimée par la police. Plusieurs dizaines de personnes dont les leaders, avaient été arrêtées puis relaxées dans la soirée.

