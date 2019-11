Affaire Petro-Tim : Boubacar Camara et Clédor Sène auditionnés

Les auditions se poursuivent dans l’affaire du contrat Petro-tim, qui éclabousse le jeune frère du Président Macky Sall, Aliou Sall et l’homme d’affaires Frank Timis, tous d’eux accusés de corruption.



Ce matin, deux des témoins ont été entendus par le Doyen des juges d’instruction, Samba Sall. Il s’agit de l’activiste Clédor Sène, du mouvement Clédor Vision et l’homme politique Boubacar Camara, leader du Mouvement « Jengu ». Ils ont été précédés au cabinet du juge par l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, le Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, le journaliste Mouth Bane, le président de «l’Alliance Sauvons le Sénégal», Babacar Mbaye Ngaraaf et le député Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki.

