Affaire Petro-Tim : Fatou Blondin Ndiaye Diop déplore l’absence d’une commission rogatoire et met en cause le sérieux de l’enquête L’enquête ouverte dans l’affaire Ptro-Tim, mettant en cause le frère du chef de l’Etat Aliou Sall et l’homme d’affaire Frank Timis, dans un scandale présumé de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC, manque de sérieux dans sa démarche. C’est l’avis de Fatou Ndiaye Blondin Diop qui déplore l'absence d'une commission rogatoire dans cette affaire.

Invitée de l’émission Grand Jury ce dimanche, l’ancienne ministre des Nouvelles technologies et des télécommunications sous Abdoulaye Wade a estimé, en effet, que « le procureur disposait de tous les moyens pour démarrer une enquête et non lancer à un appel à témoins ».

Et de poursuivre, « à côté de tous ces gens qui défilent devant le doyen des juges, nous aurions aimé qu’il y ait une commission rogatoire qui aille tracer tous ces flux financiers à l’étranger ».

L’ingénieure en télécommunication dit « compter sur l'Angleterre pour aider à faire le travail que le Sénégal aurait dû faire, au lieu de faire semblant de mener une enquête qui n’aboutira à rien »



