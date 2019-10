Affaire Petro-Tim : Le Doyen des juges va ouvrir une information judiciaire Du nouveau dans l’affaire Petro-tim. En effet, révèle Les Echos, La Dic qui a bouclé son enquête, a transmis le dossier au parquet. Et selon la même source, le Doyen des juges, va bientôt ouvrir une information judiciaire et démarrer ses auditions d’ici le 4 novembre. Tous ceux qui sont passé à la Dic, devraient être entendus par le Doyen des juges, indique encore le journal.

