Affaire Petro Tim: Le Frn exige «la démission de Aliou Sall», sans délai Dans un communiqué rendu public, le Front de Résistance Nationale (Frn) exige la démission sans délai d’Aliou Sall de toutes ses fonctions publiques et la déclassification immédiate du rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur cette affaire, afin que l’opinion soit édifiée sur ses conclusions.

« La dernière affaire en date est révélée par l’enquête de la BBC et a été dénoncée à plusieurs reprises par le Front et des compatriotes qui sont au fait des combines et autres manigances dans le secteur pétrolier. Cette affaire révèle une corruption d’Etat, symbole du discrédit qui frappe les institutions de la République, transformées en un grand banquet de familles où se retrouvent parents et alliés du premier au dernier degré », déplore le Frn dans un communiqué.



Sur les révélations de la BBC, Diop Decroix et Cie soulignent que la présidence de Macky Sall est jalonnée de scandales retentissants qui renseignent à suffisance sur les pratiques mafieuses de son régime.



« On découvre dès lors que des délinquants à col blanc, embusqués au plus haut sommet de l’Etat, ont fait subir à notre pays un préjudice estimé à 10 milliards de dollars, selon la BBC, avec la complicité de flibustiers étrangers, au moment où les Sénégalais vivent les pires difficultés de leur existence », notent-ils dans le communiqué.

