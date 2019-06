Affaire Petro Tim : ‘’Macky Sall est le seul responsable’’ (expert financier) Mouhamed Dia, expert financier, basé aux USA, n’y est pas allé par quatre chemins à propos du scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC dans le pétrole et le gaz sénégalais. Invité de l’émission Objection, ce dimanche, il a laissé entendre que le chef de l’Etat est le seul responsable dans cette affaire, en ayant signé les décrets d’approbation, tout en sachant que le rapport de l’IGE qu’il avait lui-même commandité, était défavorable.

« C'est lui qui a signé le décret d'approbation alors qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans le contrat liant l'État à Timis. Quand il est venu (au pouvoir), il a demandé à l'Ige d'enquêter. Cette enquête a révélé que ce contrat n'était pas bon parce que Petro Tim n'existait pas au moment de la signature. Elle a été créée deux jours après aux Îles Caïmans, donc une société offshore qui n'a ni bureau physique ni administrateur », a fait remarquer l’expert sur Sud Fm.

Et Mouhamed Ndiaye de signaler qu’avec l'entrée en scène de « son frère, Aliou Sall- quand il a commencé à travailler avec Timis-, c'est là que le Président Sall a juste ignoré tout ce que disait le rapport de l'Ige ».

Par ailleurs, indique Mouhamed Dia, « il y a d'autres scandales sous ce scandale. D'autres personnes sont mouillées. Il n'y a pas qu'Aliou Sall. Il y a beaucoup de gens qui sont mouillés ».

Selon lui, la plainte brandie par Aliou n’est que du bluff. « Si Aliou Sall se rend en Angleterre pour porter plainte contre la BBC, il ne reviendra pas. On va lui dire : '’tu ne rentres pas, on a besoin de toi pour te poser des questions'’ ».



