Affaire Petro Tim : le Congrès de la renaissance démocratique parle, demain La bataille médiatique, suite aux révélations de la BBC sur le scandale de 10 millions de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, bat son plein. Une affaire qui a fini de basculer dans l’espace politique avec les sorties successives des différentes chapelles. Demain, c’est le Congrès de la renaissance démocratique qui fera face à la presse pour s’exprimer sur cette affaire.

Lundi 10 Juin 2019

Cette branche de l’opposition dite radicale, a la particularité de compter en son sein, la République des valeurs de l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall et Act de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.

La LD Debout, Tekki de Mamadou Lamine Diallo et l’ancien juge Dème figurent également dans ce pole de l’opposition.



