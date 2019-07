Affaire Petro-Tim: le sévère réquisitoire de Me Djibril War contre « les troubadours paumés » L’avocat membre fondateur de l’Apr, Me Djibril War, s’est fendu d’une publication, hier, pour charger les pourfendeurs du Président Macky Sall et de son frère Aliou Sall, depuis l’éclatement du scandale du pétrole et du gaz.

« Des opposants à visage découvert ou encagoulés, d’autres se réclamant de la société civile, syndicalistes intéressés, des artistes troubadours paumés et en faillite, n’ont eu de cesse de troubler la quiétude des honnêtes citoyens par leurs sempiternelles vociférations, sur fond d’accusations mensongères, de calomnies de détournement de 10 milliards de dollars », écrit, le directeur de l’école du parti Apr.



Me Djibril War s’en est ouvertement pris à Ousmane Sonko, qualifié de « chef de la nouvelle junte des recalés à l’élection présidentielle ».



Pour Me Djibril War, l’objectif de tout ce beau monde est clair : « le but recherché par ces funestes personnes est de prendre prétexte des manifestations, marches autorisées ou non sur toute l’étendue du territoire, pour créer le désordre et pousser les populations à un soulèvement populaire ».



Et Me Djibril War de faire appel à l’autorité, notamment au préfet, « pour que cesse cette pagaille au Sénégal ».

