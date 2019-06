Affaire Petro-Tim : les confidences accablantes d’un ancien de l’IGE Un ancien membre de l’Inspection général d’Etat (IGE) est persuadé que le chef de l’Etat a bel et bien reçu le rapport polémique de l’institution sur l’affaire Petro-Tim.

« On ne peut pas commanditer un rapport et ne pas le recevoir pendant 7 ans. Ce n’est pas possible qu’un rapport reste autant de temps sans être transmis à l’ordonnateur. Tous les rapports commandités par le président de la République lui sont transmis dans les délais », a, en effet, déclaré Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d’Etat dans L’Observateur de ce lundi.



« Si un rapport de l’Ige reste 7 ans sans être transmis, c’est qu’il y a un problème et c’est extrêmement grave », martèle-t-il.



Toutefois, confie-t-il, « à certains niveaux dans le circuit de transmission, des gens peuvent éliminer le dossier. Nous sommes dans un Etat où tout est possible. Si des gens pensent qu’il y a des intérêts en jeu, ils peuvent l’intercepter au moment de la transmission. Cela n’est pas à exclure ».

