Affaire Pétro-Tim : réaction de Mouth Bane à sa sortie d'audition avec le Doyen des juges Le journaliste Mouth Bane a été entendu comme témoin par le Doyen des juges, Samba Sall, ce lundi dans le dossier de l’affaire Petro-Tim, dans laquelle Aliou Sall, maire de Guediawaye, a été accusé de corruption.



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

« Ce qui s'est passé aujourd'hui est une suite logique par rapport à ce qui a été entamé au niveau de la Brigade des Affaires générales de la Division des investigations criminelles (Dic). Aujourd'hui, le doyen des juges nous a encore invités. Et, comme l'autre fois, nous avons répondu à toutes les questions afin de collaborer à l'éclatement de la vérité dans cette affaire de Pétro-Tim », a indiqué Mouth Bane.



Il ajoute : « Je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en la justice parce que ce sont des fonctionnaires qui sont là et qui sont payer pour servir la justice sénégalaise. La procédure est ouverte et toutes les personnes qui ont au paravent passées à la Bag vont être entendues au niveau du cabinet du doyen des juges. Maintenant, nous allons attendre la suite qui sera réservée à cette affaire ».



Pressafrik.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos