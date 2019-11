Affaire PetroTim : Les auditions se poursuivent devant le Doyen des juges

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019

Le Doyen des Juges d’Instruction (Dji) poursuit les auditions dans l’affaire Petro-Tim. Le juge Samba Sall a auditionné hier l’ancien Directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodji, Djibril Kanouté et Awa Ndongo représentante de la société pétrolière Tullow Oil. Ils ont été entendus dans le cadre de l’information judiciaire relative au «Scandale à 10 milliards» dollars révélé par la chaîne Britannique BBC. Après leur audition par le Dji, Ibrahima Mbodji et Awa Ndongo ont quitté le tribunal dans la plus grande discrétion. Ils ont échappé à la vigilance des journalistes qui faisaient pourtant le pied de grue dans le Palais de Justice. Quant à Djibril Kanouté, il s’est contenté juste de remettre aux journalistes un document intitulé : «organisation et vocabulaire des opérations pétrolières».



